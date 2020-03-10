النقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

طرحت الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري Bahri وظائف إدارية في مدينة الرياض بمسمى إخصائي إعداد التقارير والميزانية .

وأعلنت الشركة عن شروط التقديم بان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية ، ولديه خبرة 5-7 سنوات في المجال مع إجادة اللغة الإنجليزية.

Advertisements

وحددت الشركة مهام وظيفته فى المساعدة في إعداد القوالب والمبادئ التوجيهية القياسية لإعداد الميزانية وتسهيل عملية وضع الميزانية السنوية والتنسيق مع رؤساء الأقسام لإنجاز ميزانيات الإدارة في الوقت المناسب وبدقة.

وتابعت بأن من بين المهام المكلف بها تجميع تقديرات الميزانية السنوية المقدمة من الإدارات و إعداد ميزانية بحري السنوية الموحدة بناءً على تقارير الإدارات المُعايرة والمراجعة.

وأوضحت أيضا أن من بين المهام المساعدة في إعداد تحليلات مصروفات الميزانية الدورية والمخصصة وتقارير الميزانية الأخرى حسب طلب الإدارة وإعداد الميزانية السنوية لفرع البحري وتحديثها بالتنبؤات الفصلية.