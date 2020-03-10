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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريزر تطلق فأرة جديدة خفيفة الوزن لعشاق الألعاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة ريزر عن إطلاق الفأرة Viper Mini الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب، بسعر يبلغ 40 دولارا أمريكيا.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة Viper Mini الجديدة تمتاز بوزنها الخفيف وحجمها المناسب للأيدي الصغيرة؛ حيث لا يتعدى وزنها 61 جراما، وتتناسب من حيث المبدأ مع مستخدمي اليد اليمنى واليسرى، كما يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار المركبة على الجانبين بواسطة الإبهام.
وبفضل حجمها المدمج فإن الفأرة الجديدة تناسب عشاق الألعاب الذين يفضلون الإمساك بالفأرة بواسطة إصبعي الإبهام والخنصر دون إسناد راحة اليد على الفأرة.
وعلى الرغم من تقليص وزن فأرة الألعاب الجديدة، إلا أن الشركة الأمريكية احتفظت بإضاءة RGB، التي تضيء شعار الشركة على الجانب الخلفي وشريط آخر على الجانب السفلي، وأوضحت شركة ريزر أن الفأرة الجديدة مزودة بمفاتيح تتحمل 50 مليون نقرة، ويعمل المستشعر بدقة وضوح 8500 نقطة في البوصة.
وتشتمل باقة تجهيزات فأرة الألعاب Viper Mini الجديدة على ذاكرة لتخزين برمجة الأزرار الستة وأقدام PTFEكبيرة للحصول على خصائص انزلاق مثالية وكابلا مرنا بطول 1.8 متر.
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