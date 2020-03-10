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ريزر تطلق فأرة جديدة خفيفة الوزن لعشاق الألعاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

ريزر تطلق فأرة جديدة خفيفة الوزن لعشاق الألعاب

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق الفأرة Viper Mini الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب، بسعر يبلغ 40 دولارا أمريكيا.

 

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة Viper Mini الجديدة تمتاز بوزنها الخفيف وحجمها المناسب للأيدي الصغيرة؛ حيث لا يتعدى وزنها 61 جراما، وتتناسب من حيث المبدأ مع مستخدمي اليد اليمنى واليسرى، كما يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار المركبة على الجانبين بواسطة الإبهام.

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وبفضل حجمها المدمج فإن الفأرة الجديدة تناسب عشاق الألعاب الذين يفضلون الإمساك بالفأرة بواسطة إصبعي الإبهام والخنصر دون إسناد راحة اليد على الفأرة.

 

وعلى الرغم من تقليص وزن فأرة الألعاب الجديدة، إلا أن الشركة الأمريكية احتفظت بإضاءة RGB، التي تضيء شعار الشركة على الجانب الخلفي وشريط آخر على الجانب السفلي، وأوضحت شركة ريزر أن الفأرة الجديدة مزودة بمفاتيح تتحمل 50 مليون نقرة، ويعمل المستشعر بدقة وضوح 8500 نقطة في البوصة.

 

وتشتمل باقة تجهيزات فأرة الألعاب Viper Mini الجديدة على ذاكرة لتخزين برمجة الأزرار الستة وأقدام PTFEكبيرة للحصول على خصائص انزلاق مثالية وكابلا مرنا بطول 1.8 متر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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