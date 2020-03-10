شركة Iiyama تعلن عن إطلاق شاشتها ProLite X4372UHSU الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة Iiyama عن إطلاق شاشتها ProLite X4372UHSU الجديدة المزودة بلوحة IPS وإضاءة خلفيةLED وتعمل بدقة الوضوح الفائق 4K.

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وأوضحت الشركة اليابانية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 42.5 بوصة، وتعمل بدقة 3840 x 2160 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، وتبلغ شدة إضاءة الخلفية 450 قنديلة/م2، وتدعم الشاشة الجديدة عرض محتويات HDR مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 85%، في حين يبلغ زمن الاستجابة 4 مللي ثانية.

ويتم توصيل الشاشة الجديدة بالحواسيب عن طريق اثنين من منافذ DisplayPort 1.2 أو اثنين من منافذHDMI 2.0، كما تشتمل الشاشة الجديدة أيضا على محور USB-A مدمج يتضمن أربعة منافذ، اثنان منهاUSB 3.0، وتدعم الشاشة الجديدة تقنية Blue light وتقنية Flicker free.