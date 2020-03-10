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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة Iiyama تعلن عن إطلاق شاشتها ProLite X4372UHSU الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة Iiyama عن إطلاق شاشتها ProLite X4372UHSU الجديدة المزودة بلوحة IPS وإضاءة خلفيةLED وتعمل بدقة الوضوح الفائق 4K.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 42.5 بوصة، وتعمل بدقة 3840 x 2160 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، وتبلغ شدة إضاءة الخلفية 450 قنديلة/م2، وتدعم الشاشة الجديدة عرض محتويات HDR مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 85%، في حين يبلغ زمن الاستجابة 4 مللي ثانية.
ويتم توصيل الشاشة الجديدة بالحواسيب عن طريق اثنين من منافذ DisplayPort 1.2 أو اثنين من منافذHDMI 2.0، كما تشتمل الشاشة الجديدة أيضا على محور USB-A مدمج يتضمن أربعة منافذ، اثنان منهاUSB 3.0، وتدعم الشاشة الجديدة تقنية Blue light وتقنية Flicker free.
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