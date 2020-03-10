إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © RT الأردن والسعوديةإيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية

قررت الرياض إيقاف حركة جميع المسافرين من جميع الجنسيات باتجاه البلاد عبر منفذي العمري والمدورة بين الأردن والسعودية.

واستثنى القرار السعودي مواطني دول الخليج، حيث سمح لهم بدخول الأراضي السعودية قادمين من الأردن عبر المعبرين حتى عصر يوم الاثنين.

وسمح القرار بدخول المواطنين السعوديين القادمين من الأردن عبر الحدود البرية بشكل دائم.

كما قررت السعودية عدم السماح بالخروج من الأراضي السعودية باتجاه الأردنية عبر الحدود البرية لجميع المسافرين دون استثناء.

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من جهته أكد مصدر أمني أردني أن الاتصال جار مع الجانب السعودي للوقوف على تفاصيل القرار، وآليات تنفيذه، مؤكدا التوصل إلى السماح للأردنيين العاملين في السعودية الدخول عبر الحدود البرية.

وصرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، صلاح اللوزي، بأن السعودية سمحت لسيارات السفريات والحافلات التي تنقل أردنيين يحملون تأشيرات وإقامات مسبقة كالعاملين في السعودية بالدخول إلى أراضيها.

المصدر: "عمون"