قررت الرياض إيقاف حركة جميع المسافرين من جميع الجنسيات باتجاه البلاد عبر منفذي العمري والمدورة بين الأردن والسعودية.
واستثنى القرار السعودي مواطني دول الخليج، حيث سمح لهم بدخول الأراضي السعودية قادمين من الأردن عبر المعبرين حتى عصر يوم الاثنين.
وسمح القرار بدخول المواطنين السعوديين القادمين من الأردن عبر الحدود البرية بشكل دائم.
كما قررت السعودية عدم السماح بالخروج من الأراضي السعودية باتجاه الأردنية عبر الحدود البرية لجميع المسافرين دون استثناء.
من جهته أكد مصدر أمني أردني أن الاتصال جار مع الجانب السعودي للوقوف على تفاصيل القرار، وآليات تنفيذه، مؤكدا التوصل إلى السماح للأردنيين العاملين في السعودية الدخول عبر الحدود البرية.
وصرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، صلاح اللوزي، بأن السعودية سمحت لسيارات السفريات والحافلات التي تنقل أردنيين يحملون تأشيرات وإقامات مسبقة كالعاملين في السعودية بالدخول إلى أراضيها.
المصدر: "عمون"
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف السفر عبر الحدود البرية بين الأردن والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.