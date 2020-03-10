بالصور.. الجيش السوري يعثر على مخبأ أبو محمد الجولاني

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عثر الجيش السوري على مقرّ متزعم تنظيم »جبهة النصرة«، »أبو محمد الجولاني«، في منطقة عنجارة بريف حلب الغربي، ووثقت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، مقر الجولاني المحصن تحت الأرض، يضم غرفًا وأنفاقًا وخرائط عمليات التنظيم.
ومن ناحيته أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن الوزارة أعطت التوجيهات لمؤسسة المواصلات الطرقية للمباشرة بإزالة السواتر الترابية عن طريق «إم 4» الذي يصل بين اللاذقية وحلب عبر سراقب تمهيدًا لفتحه بأسرع وقت ممكن.
وقال حمود في كلمة نشرتها صفحة وزارة النقل السورية على فيسبوك: «من لحظة الإعلان عن تحرير طريق الـ«إم 4» الذي يصل بين اللاذقية وحلب ذي الطول 98 كم بين اللاذقية وسراقب، مباشرة أعطينا التوجيهات لمؤسسة المواصلات الطرقية للمباشرة للمباشرة بإزالة السواتر الترابية عن هذا الطريق والتمهيد لفتحه وإعادة تأهليه بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير السوري: «اليوم بدأنا من اللاذقية باتجاه كفرية بطول 28 كم (طول الطريق الإجمالي 98 كم)، والعمل سيستمر خلف جيشنا البطل واستلامه لهذا الطريق، ليتم مباشرة فتحه للسير وإطلاق حركة اقتصادية كبيرة بين مرفأ اللاذقية وحلب المدينة الصناعية».
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