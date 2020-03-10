السودان.. مدير المخابرات المصرية يسلم رسالة إلى البرهان

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وأوضح الفريق أول جمال عبد المجيد مدير المخابرات السوداني، أن مدير المخابرات المصرية نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد الفتاح البرهان، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين، وفقا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
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وأبان عبد المجيد أن الرسالة أكدت "وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني الاثنين، ودعمها لاستقرار السودان". © متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية
وأضاف مدير المخابرات السوداني أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
وكانت مصر قد أدانت محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، بتفجير استهدف موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتعرض موكب حمدوك إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كوبري كوبر شمال شرقي الخرطوم، لكنه لم يصب بأذى.
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