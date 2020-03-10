دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية تنديد رسمي سعودي بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة السودانية أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة العربية السعودية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره. اقرأ أيضًا: الحمدوك بعد نجاته من الاغتيال: أنا بخير.. ومسيرة التغيير لن تتوقف الخرطوم تعلّق على محاولة اغتيال الحمدوك: بخير وفي مكان آمن تعرّض رئيس الوزراء السوداني لمحاولة اغتيال بالخرطوم

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