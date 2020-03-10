شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط رياح في السعودية وغائم بالامارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حالة الطقس في دول الخليج حالة من الطقس المستقر نسبيا اليوم الثلاثاء، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

السعودية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة تتحول شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

و توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار نهاراً على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

واوضح المركز الوطني للارصاد -في نشرته اليومية- ان الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 18 - 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39 و المد الثاني عند الساعة 15:02والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:16..و في بحر عمان يكون الموج متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:08 و المد الثاني عند 22:05 و الجزر الاول عند الساعة 15:34 و الجزر الثاني عند الساعة 04:11.

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الطقس اليوم في مملكة البحرين

المنامة في 10 مارس / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشية الله معتدلاً مع بعض السحب في وقت لاحق ورطب خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا وتكون شرقية بوجه عام بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 26 مئوية.. والصغرى 16 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 35 %.