سعيد طارش تم اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٧ / ١٤٤١هـ تقيلد شوكان محمد آل شاهر الشهراني رتبة الجديدة وهي رتبه عقيد بحري مهندس بالقوات البحرية وكان العقيد شوكان قد تلقى دراسته العسكرية في دولة فرنسا بعد ابتعاثه من كلية الملك فهد البحرية عام ١٤١٧هـ ليعود حاملا لشهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية والعمل في القوات البحرية صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ العقيد شوكان بمناسبة رتبته الجديدة وتتمنى له التوفيق والنجاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية شوكان محمد آل شاهر الشهراني لرتبة عقيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.