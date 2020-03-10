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طراد سندي يحقق أمنيات الأطفال في السعودية

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

عرضت قناة SBC 13 حلقة من برنامج “أمنية خضراء” الهولندي وقدمه الإعلامي طراد سندي بنسخته السعودية، وكانت كل حلقة تضم ٣ امنيات مختلفة لعدد من الأطفال، حسب عواطفها مغامراتها و تحدياتها.

وأوضح طراد، أن البرنامج هولندي اعيد صياغته للنسخة السعودية بهيلكة مشابهة لتتماشى مع المجتمع السعودي، ويعتبر الأول من نوعه في فكرته، بحيث يتم في البرنامج تحقيق امنيات الأطفال بطريقة مختلفه بحيث تجعل الطفل يتوسع في تفكيره لمساعدة غيره، وهذا المميز الجديد ان أمنية الطفل ستكون لغيره وليس له، إما لأحد والديه او إخوانه او مربيته، أو أي شخص تربطه علاقة به خارج المنزل مثل المعلمين المعلمات الجيران الأصحاب.

وعن طريقة البرنامج اوضح طراد سندي، أن كل أمنية تمر بأربع مراحل، الأولى، لقاء الطفل ومعرفة أمنية ولمن ستكون. الثانية، مفاجأته بأننا اخترنا تحقيق أمنيته، الثالثة، مفاجآة الشخص الذي سنحقق له الأمنية، الرابعة : تحقيق الأمنية.

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