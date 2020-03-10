شهاب بن طارق.. 5 معلومات عن وزير الدفاع العماني الجديد

أَصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، 10 مراسيم سلطانية سامية، من بينها تعيين شهاب بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
وتستعرض «عاجل» 5 معلومات عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع الجديد.
- هو أخ شقيق للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.
- ابن عم السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ال سعيد.
- كان مستشارًا للسلطان قابوس بن سعيد بين 2004 و2020.
- شغل منصب قائد «البحرية السلطانية العمانية» بين 1990 و2004.
- رئيس «نادي السيب الرياضي» منذ عام 1982.
وفي وقت سابق اليوم أَصدر سلطان عمان هيثم بن طارق 10 مراسيم سلطانية سامية، تضمنت تعيين شهاب بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2013/62، وأيضًا تعيين جمال بن حسن الموسوي أمينًا عامًا للمتحف الوطني.
ونصت المراسيم أيضًا على تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، والتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة وعمان وحكومة جمهورية الهند، والتصديق على بروتوكول النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر.
إضافة إلى الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1968، والتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التشيكية، والموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور، والتصديق على برتوكولي مونتريال الخاصين بتعديل مادتين من معاهدة الطيران الموقعة في شيكاغو 1944م.
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