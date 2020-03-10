شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. شرطة النجف تغلق المحافظة لمدة اسبوع ابتداءً من غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف بالعراق ، عن غلق المحافظة لمدة اسبوع ابتداءً من غدا الاربعاء.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".

واعلن محافظ النجف لؤي الياسري، أنه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول.

وقال الياسري في بيان إن "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء للمواطنين و لمدة سبعة ايام بأستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتان في النجف.

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وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أعلن مقتل 25 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الأمن العراقي في بيان قوله إنه:"بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي".

وجاء في البيان أن أفراد الجهاز نفذوا "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، منذ فجر الأمس وحتى فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا وتدمير 9 أنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".