فيروس كورونا: كيف تحمي نفسك منه؟

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC يقدم خبراء الصحة العامة الكثير من النصائح لمحاولة وقف انتشار الفيروس. كيف أحمي نفسي؟ © BBC كيف أحمي نفسي؟ فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟ فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟ فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟ الشريحة 1 من 5 الشريحة التالية > © BBC © BBC الشريحة 1 من 3 الشريحة التالية > © BBC ما هي الأعراض؟ماذا يجب أن أفعل إذا شعرت بتوعك؟

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.