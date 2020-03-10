شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه على تويتر "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال أمس الاثنين إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.

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وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع جصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) الى 463 حالة وفاة، بينما ناهز عدد المصابين ال 8000 شخص، وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى، مفوض حالة طوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللى، خلال مؤتمره الصحفي اليومى بالعاصمة روما، ان حالات الوفاة سجلت زيادة قدرها 97 وفاة مقارنة بيوم أمس الاحد، ليرتفع بذلك عدد الموتى منذ بداية هذه الازمة الى 463.

وأشار المسؤول الايطالى أن مجمل الاصابات بالفيروس بلغ 7985 مصاب، بزيادة 1598 اصابة جديدة عن يوم أمس الاحد،كما أعلن بوريللى انه انضم 102 شخص اليوم الى المتعافين ليرتفع عددهم الاجمالى الى 724، مضيفا أنه تم توزيع مليون كمامة على المنشآت الطبية المعنية بمكافحة الفيروس واضافة اكثر من 300 جهاز تنفس صناعى الى وحدات العناية المركزة.