شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤجل مجموعة من الفعاليات الثقافية للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية،عن تأجيل مجموعة من الفعاليات الثقافية الوطنية والدولية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.
وأفاد بيان للوزارة، بأن الفعاليات الثقافية التي سيتم تأجيلها، هي معرض تونس الدولي للكتاب، وأيام قرطاج الشعرية، وأسبوع اليوم العالمي للمسرح، إلى جانب مهرجان عز الدين قنون للمسرح.
وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لهذه الفعاليات في وقت لاحق، مشيرة إلى أنه "يمكن إرجاء عدد آخر من التظاهرات الثقافية والفنية الدولية أو الوطنية الكبرى، أو إلغاؤها، وفق المستجدات، وذلك في إطار المقاربة الوقائية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين".
وكانت وزراة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الحصيلة إلى 5 إصابات مؤكدة بالفيروس في البلاد.
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