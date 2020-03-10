شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. ضبط مقر لزعيم التنظيمات الإرهابية غرب مدينة حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجيش السورى الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وعثرت وحدات من الجيش العربى السورى خلال تمشيط المناطق التى حررتها من الإرهاب على أحد المقرات الرئيسة لمتزعم تنظيم جبهة النصرة المدعو أبو محمد الجولاني” فى منطقة عنجارة نحو 15 كم غرب مدينة حلب.

ورصدت الوكالة السورية "سانا" التحصينات والأقسام التى تشكل أحد أهم مقرات قيادة العمليات الارهابية حيث كان الإرهابى "الجولاني" يقود عمليات الاعتداء على مدينة حلب والقرى الآمنة فى ريفها والتى أدت خلال السنوات السابقة إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آلاف المدنيين ناهيك عن مصادرة حريات الناس وحياتهم اليومية واتخاذ الأهالى دروعا بشرية خلال الفترة السابقة.

وأوضحت من داخل المقر أن جغرافية المنطقة أضافت تحصيناً طبيعياً للمقر الذى حفره الإرهابيون تحت الأرض ومكون من قاعات وغرف عمليات وغرف إقامة وجميعها مخدمة بنظامى تهوية وإنارة وجعلوا للمقر أكثر من مدخل ومخرج ومنعا لحدوث انهدامات ترابية استخدم الإرهابيون فى تدعيم جدران المداخل والممرات والغرف أحجار بناء اتخذوها من الصخور.

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ولفت المراسل إلى أن قاعات غرف العمليات تم تزويدها بمعدات لوجستية من سبورات وأجهزة إضاءة واتصال وخرائط طبوغرافية لمحافظة حلب وغيرها من مناطق استهدفها إرهابيو التنظيم التكفيرى خلال السنوات السابقة إضافة إلى العثور على سيارات خاصة بمتزعمى المجموعات الإرهابية.

وعثرت وحدات الجيش أمس فى منطقة الليرمون غرب مدينة حلب على نفق فى أحد الأبنية قيد الإنشاء قرب صالات الليرمون الحرفية تم حفره بالصخر ويمتد على مسافة 400 متر باتجاه حى الخالدية شرقا.

يشار إلى أن وحدات من الجيش عثرت خلال عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية على ثلاثة مقرات للتنظيمات الإرهابية فى بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالى الغربى مخصصة لصناعة المدافع والقذائف الصاروخية والمدفعية.