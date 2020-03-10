شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل 25 من عناصر داعش وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم شمالي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 25 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الأمن العراقي في بيان قوله إنه:"بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي".

وجاء في البيان أن أفراد الجهاز نفذوا "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، منذ فجر الأمس وحتى فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا وتدمير 9 أنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".