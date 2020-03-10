شكرا لقرائتكم خبر عن 85 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا فى الحجر الصحى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بلغت 85 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان الوزارة تأكيده عدم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالة الإصابة الوحيدة التي أعلن عنها سابقاً بصحة جيدة وتتلقى العلاج لحين تماثلها للشفاء الكامل ومغادرتها المستشفى.

وأفادت بأن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بلغت 221 حالة.

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ومن جهة اخرى سبق وان اعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر أن نتائج الفحوصات المخبرية للمريض الوحيد المصاب بفيروس كورونا المستجد فى الأردن أظهرت أن قوة الفيروس فى جسده تتضاءل ويتماثل للشفاء حاليا، وأكد وزير الصحة ـ فى بيان صحفي مشترك ـ مع وزير الدولة لشئون الإعلام أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه توجد حالة واحدة مثبت إصابتها بالفيروس ولا توجد أية حالة أخرى حتى الآن.