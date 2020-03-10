شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلق الدراسة بكافة مراحل التعليم بدءا من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية بدءا من الخميس المقبل، بجانب تقليص الرحلات نحو مارسيليا الفرنسية إلى رحلة واحدة أسبوعيًا، وخفض الرحلات الجوية مع إيطاليا باستثناء روما إلى 3 فقط بدل 14 يومًا، بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت العربية في خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

وحذر من أن "قائمة طويلة" من البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

وفى ذات السياق الولايات المتحدة، سلطت كبرى نقابة الممرضين الضوء على حالة العديد من المستشفيات غير المستعدة لمواجهة الوباء وعبرت عن القلق إزاء نقص المعدات والمعلومات لدى العاملين في الرعاية الصحية وعدم حصولهم على التدريب اللازم.