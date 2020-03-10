 الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروسبكورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الصين، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 3136 بعد تسجيل 17 حالة جديدة.



كما أعلنت ارتفاع أعداد الوفيات في مقاطعة هوبي إلى 3024 بعد تسجيل 17 حالة.

وسجلت السلطات إصابة 19 حالة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 80754 حالة.

وارتفعت، الإثنين، حصيلة الوفيات والإصابات المؤكّدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 2625، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 79 ألفاً و434 حالة، بينما تعافى 24 ألفا و944 شخصا.

وكانت السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية، مصدر انتشار فيروس كورونا، قد أعلنت تعليق العمل في مستشفيين مؤقتين في المدينة، التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، نظرا لاستمرار انخفاض عدد حالات المرضى.

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وعلقت المدينة العمل في 11 مستشفى مؤقتا، كانت تحولت من مبانٍ عامة إلى مستشفيات لعلاج المرضى أصحاب الأعراض الخفيفة في المدينة.

وتحول أحد هذين المستشفيين من ملعب رياضي إلى مستشفى يضم ألف سرير ويعمل به أكثر من ألف من الإخصائيين الطبيين، فضلا عن آخرين.

وعولجَ بهذا المستشفى 1056 مريضا منذ 12 فبراير/شباط، دون إصابة أي من أفراد الفريق الطبي.

وعولجَ بالمستشفى الآخر 990 مريضا منذ 17 فبراير/شباط، وهو المستشفى الذي تغطي مساحته أكثر من 6100 متر مربع ويضم 996 سريرا.

وسيظل الطاقم الطبي في هذين المستشفيين في وضع الاستعداد.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول في قسم العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين، أن أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، أنتجت أجساما مضادة وخضعت لاختبارات حيوانية.

وقال نائب مدير القسم، سونج تشى هونج، خلال مؤتمر صحفي إن اللقاح الفيروسي معاد التركيب دخل مرحلة التجارب على الحيوانات مؤخرا، حسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.