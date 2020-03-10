عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تفشي كورونا.. مصر تطلق آلية تواصل مع مواطنيها العالقين بالخارج

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أطلقت وزارة الهجرة المصرية، الإثنين، آلية للتسجيل الإلكتروني للتواصل مع المصريين العالقين بالخارج، أو من يرغبون في العودة لعملهم بأي دولة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.



ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، الإثنين، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة بيانات إلكترونية، وذلك في إطار دور وزارة الهجرة المعني برعاية المصريين في الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم، وفي ضوء ما يشهده العالم من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا"، ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات.

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وأوضحت "الهجرة المصرية" أنه سيتم تلقي بيانات العالقين في الخارج، أو من تخلفوا عن العودة إلى مقار أعمالهم بعد قرار عدد من الدول حظر حركة المسافرين منها وإليها؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا" وتقليل المخاطر، وفقًا للتوصيات العالمية في هذا الصدد.

وشددت وزيرة الهجرة على أن هذا الإجراء سيسهل عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، ويُسرع من عملية التدخل في كل حالة وفق ظروفها ومتطلباتها الخاصة، للتمكن من التعامل مع الموقف الراهن بمختلف السبل المتاحة، بما يضمن حماية حقوق المواطن المصري في مختلف دول العالم.

‎يأتي ذلك في إطار احترام الدولة المصرية سيادة الدول وتقديرها القرارات المتخذة في كل دولة بهدف منع وانتشار الفيروس، والحرص على سلامة ومصلحة أي مواطن مصري يعمل في أي دولة، ومراعاة الظروف العائلية للمصريين بالخارج المتضررين من قرارات بعض الدول المتعلقة بوقف رحلات الطيران نظرا لانتشار الفيروس، والسعي لضمان كافة حقوق المصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في مختلف الدول.