الجيش اليمني يحرر مناطق بالجوف ويأسر عشرات الحوثيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الاثنين، مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف، شمالي البلاد، بعد دحرها لميليشيات جماعة الحوثي من تلك المناطق. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من الميليشيات إلى سوق اليتمة، قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتيمة.

وأكد أن الجيش الوطني تمكن من دحر الميليشيات، والتقدم في محيط المديرية بمسافة 25 كيلومتراً، مشيراً إلى أن وحدات عسكرية تقوم بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الجوف والسليلة؛ لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة. وذكر البيان، أن العشرات من عناصر الميليشيات تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع؛ بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني الحصار في محيط سوق اليتمة.

في غضون ذلك، اشتعلت عدد من جبهات القتال بين القوات المشتركة من جهة وميليشيات جماعة الحوثي من جهة أخرى، في شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

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وتجددت المواجهات المسلحة بين وحدات من القوات المشتركة ومسلحين حوثيين في جبهة بتار، جنوبي غرب مديرية قعطبة، وأوضح مصدر ميداني: إن عناصر تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة انتهت بانسحاب وفرار ميليشيات الحوثي صوب مواقعها السابقة.

كما تصدت قوات اللواء الخامس مقاومة، لهجوم حوثي على موقعي الشويق والفراشة، غربي مديرية الأزارق، وقال قائد جبهة الأزارق - قائد اللواء الخامس مقاومة العقيد محمود البتول: إن القوات المرابطة في منطقة المواجهات على الحدود مع مديرية ماوية في محافظة تعز تصدت لهجوم حوثي، وسيطرت على الموقف العسكري بشكل كامل، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية.

من جانب آخر، شنت ميليشيات جماعة الحوثي، قصفاً مدفعياً استهدف قرى سكنية في مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، مواصلة بذلك سلسلة انتهاكاتها وخروقها اليومية للهدنة الأممية بشأن الحديدة. وقالت مصادر محلية: إن الميليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية الواقعة جنوب مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون عيار 120وقذائف الهاوزر بشكل همجي، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

يأتي ذلك عقب يوم واحد من مقتل مواطنين اثنين؛ جرّاء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية بالقرب من المنازل؛ وذلك في إطار تواصل الجرائم اليومية للحوثيين بحق المدنيين الأبرياء.