ماكرون يشيد بالجيش الليبي.. وحفتر ملتزم بوقف إطلاق النار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المشير حفتر، أكد خلال اللقاء استعداده لتوقيع وقف إطلاق النار شرط التزام القوات التابعة لحكومة الوفاق به،في حين قال الجيش الليبي، مساء الأحد الماضي، إن قوات الوفاق المدعومة من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب والعناصر التركية، تخطط لشنّ هجوم كبير ضد قواته في كافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأكد ماكرون خلال لقائه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، دعمه للجهود المبذولة من قبل الجيش لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

وقال الجيش الليبي، إن حفتر وصل صباح أمس، إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لمناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتأتي زيارة حفتر تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/‏شباط الماضي، لزيارة بلاده.

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وتسعى فرنسا للانخراط مجدداً في الشأن الليبي كوسيط لحل الأزمة التي تضرب البلاد من 2011 وتصاعدت حدتها جراء سياسات حكومة الوفاق في طرابلس.

من جهة أخرى، قال الجيش الليبي، مساء أمس الأول الأحد، إن قوات الوفاق المدعومة من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب والعناصر التركية، تخطط لشنّ هجوم كبير ضد قواته في كافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في طرابلس مستمرة، بالرغم من التوصل إلى هدنة بين الطرفين، وتوصية مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار، حيث شهدت أغلب المحاور، خلال الأيام الماضية، عمليات عسكرية من الجانبين، استهدف فيها الجيش عدّة مواقع تابعة للوفاق أهمّها قاعدة معيتيقة، وحاولت فيها الوفاق توجيه ضربات إلى تمركزات الجيش عبر الطيران التركي المسيّر. ومن جانبه، أعلن الجيش الليبي، منذ الأحد، حالة الاستنفار العام في صفوف التشكيلات العسكرية التابعة له، لصدّ أي هجوم محتمل من قوات الوفاق، وأطلق نداءات لكافة وحداته البريّة والجوية والبحرية؛ لرفع حالات الجاهزية التامة في كافة محاور القتال.

وقبل أيّام، عزّز الطرفان المتصارعان قواتهما المتمركزة في محاور القتال بعناصر إضافية؛ حيث أرسل الجيش الليبي خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية جديدة إلى طرابلس، وفرض حالة من السريّة على مواقعه وتمركزاته، بينما عزّزت الوفاق الصفوف الأمامية لقواتها بمقاتلين جدد وأسلحة وذخيرة، في ما يبدو أنه حشد لجولة جديدة من القتال، قد تسقط معها الهدنة الهشّة بشكل نهائي.(وكالات)