الصين تعلّق عمل 11 مستشفى في هوبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية، أمس الاثنين، عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، و40 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في عموم الصين، وهي الحصيلة الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، أن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال 24 ساعة إلى 3123 شخصاً، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 80904 أشخاص. وأوضحت أن من بين حالات الإصابة 36 في مقاطعة هوبي؛ مركز تفشي الفيروس، و21 حالة وفاة في المقاطعة ذاتها، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في مقاطعة كوانغ دونغ. وأضافت: إن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 5111، بينما غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 58684 مريضاً؛ بعد تماثلهم للشفاء.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل 114 حالة إصابة مؤكدة في هونج كونج، من بينها حالتا وفاة، في حين تم تسجيل عشر حالات في مكاو، و45 حالة إصابة في تايوان، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

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وفي السياق ذاته، قالت اللجنة: إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة بالفيروس لمسافرين قادمين من إيران للصين، جميعها كانت في مقاطعة قانسو.

وكشفت اللجنة أن العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم ال20 على التوالي؛ حيث بلغ عدد المتعافين خلال 24 ساعة 1535 شخصاً، مقابل 40 حالة إصابة مؤكدة خلال الفترة ذاتها.

من جهتها، ذكرت السلطات المحلية في مدينة ووهان عاصمة هوبي، أنه تم تعليق العمل في 11 مستشفى مؤقتاً في المدينة؛ نظراً لتواصل انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس. وأضافت: إن مقاطعة هوبي ستعمل على إغلاق جميع المستشفيات المؤقتة تدريجياً، وتخفض عدد المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة؛ للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.

وكان مسؤول صيني كبير ألمح إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوبي قريباً. وقال في مؤتمر صحفي «اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً». (وكالات)