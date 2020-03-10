منصة «مدرسة» تعزز منظومة التعلم عن بعد إماراتياً وعربياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت «مدرسة» المنصة التعليمية الإلكترونية الرائدة من نوعها والمنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محتواها التعليمي المتاح مجاناً لملايين الطلبة العرب في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وذلك من خلال آلاف الدروس التعليمية بالفيديو التي تغطي مختلف مواد العلوم والرياضيات، إلى جانب دروس اللغة العربية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارة التربية والتعليم، بهدف إثراء وتعزيز منظومة «التعلم عن بعد» للطلبة داخل الدولة عبر بوابة التعلم الذكي التي أقرتها الوزارة مطلع شهر مارس الحالي؛ بحيث تكون منصة «مدرسة» بما توفره من محتوى تعليمي إلكتروني متميز، جزءاً رئيسياً ومعززاً في هذه المنظومة على نحو يتيح لكافة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والمعلمين والأهالي الاستفادة منها كونها متوافقة مع منهاج وزارة التربية والتعليم ومكملة له.

البنية الرقمية

وقالت جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام: إن تطبيق منظومة التعلم عن بعد من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات، يعد خطوة تهدف إلى تحقيق التكاملية مع البنية الرقمية المتطورة المتوفرة في الدولة على مستوى الربط الشامل بشبكات الإنترنت ووسائل الاتصال وتعزز ريادة الإمارات في استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها في مختلف مناحي الحياة اليومية، وتدعم مسارات التعليم الإلكتروني والمفتوح التي تتيح للطالب التحصيل العلمي في مختلف الظروف.

وأضافت: «إن منصة مدرسة للتعليم الإلكتروني، تعد رافداً لمنظومة التعليم الإماراتية والعربية عبر ما توفره من منهاج تعليمي نوعي تضعه في متناول الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات التربوية؛ بحيث يواكب البرامج والمناهج التعليمية ذات المستوى العالمي والمعتمدة في الإمارات والوطن العربي، ويحقق تكاملاً في العملية التعليمية من خلاء مواءمتها مع المناهج الدراسية في دولة الإمارات، خاصة في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية».

وأوضحت أن منظومة التعلم عن بعد، التي أثبتت فاعلية ونجاحاً لافتاً عندما جرى تطبيقها بشكل تجريبي في مدارس الدولة، تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية في كافة الظروف، والتغلب على المعوقات الزمنية والجغرافية وتعزيز خيارات التعلم المستمر والمفتوح ومواصلة الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة حتى في الحالات الاستثنائية والطارئة وتعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة وهذا ما نتطلع إلى تحقيقه بالتعاون مع منصات رائدة ذات محتوى موثوق مثل «مدرسة».

ولفتت إلى أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي، جرى التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنصة «مدرسة»، عبر الربط مع نظام منصة «مدرسة» لتسهيل الوصول إلى المحتوى الإلكتروني، وتم تنظيم ورش تدريبية متواصلة ليطلع المعلمون من خلالها على أفضل السبل للاستفادة مما تقدمه المنصة ورفد العملية التعليمية وإثرائها.

وكانت الوزارة، بدأت مطلع شهر مارس الحالي، تطبيق مبادرة «التعلم عن بعد» التي توفر للطلبة ضمن الحلقتين الثانية والثالثة، خيار متابعة تحصيلهم العلمي والمعرفي خارج الصف المدرسي، وذلك من خلال حسابات إلكترونية للطلاب ضمن نظام التعلم الذكي، وعرض المناهج التعليمية إلكترونياً على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والذكية، وإتاحة التفاعل بين الطلبة والمدرسين عن بعد، فضلاً عن تحميل الكتب المدرسية والمواد التعليمية إلكترونياً للوصول إليها في أي وقت مع توفير الشروح للدروس من قبل المدرسين بصيغة تسجيلات صوتية أو مقاطع مصورة في متناول الطلبة.

الربط المعرفي

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من جانبه قال سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «الربط المعرفي بين منصة «مدرسة» بمحتواها المتميز علمياً مع منظومة التعلم عن بعد التي فعلتها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، يشكل مقدمة لخطوات تكاملية إضافية ترسخ موقع منصة «مدرسة» كرافد وداعم للمنظومات التعليمية التي تواكب المستقبل في دولة الإمارات والعالم العربي وتواصل الابتكار والتطوير والتحسين في العملية التعليمية، وتساند جهود المعلمين والطلبة وأولياء الأمور لمواكبة كل جديد بما يتكامل مع المناهج الدراسية ويعزز قدرات الطلبة والمعلمين ويدعم المؤسسات التعليمية ويعزز دورها».

وأكد أن المشاريع والمبادرات العلمية والمعرفية والثقافية، تشكل دعامة رئيسية ضمن نطاق عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الساعية إلى الارتقاء بواقع التعليم في الوطن العربي وتحسين البيئة التعليمية في العديد من المجتمعات الأقل حظاً في العالم والمساهمة في بناء اقتصادات معرفية ودعم الحراك العلمي والثقافي إماراتياً وعربياً، مشيراً إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق من أن تمكين الأجيال الشابة في أمتنا العربية وإعدادهم معرفياً أساس استقرار الأوطان وازدهار البشرية.

وتضم منصة «مدرسة» 5000 درس تعليمي بالفيديو في مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، إضافة إلى العلوم العامة؛ بحيث تغطي مختلف المناهج الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وذلك بما يتوافق مع المنظومات التعليمية المعتمدة في معظم الدول العربية وبما يواكب أحدث المناهج العالمية المعتمدة في العديد من دول العالم والمنصة متوفرة مجاناً لأكثر من خمسين مليون طالب عربي في مختلف أنحاء العالم، كما تشكل أداة تعليمية نوعية داعمة للمعلمين والمعلمات والأهالي بما يثري العملية التعليمية ككل في إطار تكاملي يتم فيه تفعيل دور المدرسة والأسرة معاً.

منهاج متكامل

كما تضم «مدرسة»، منهاجاً متكاملاً للغة العربية للطلبة العرب في مختلف المراحل، إضافة إلى قصص مصورة باللغة العربية؛ حيث تم تطوير الفيديوهات التعليمية بالكامل بالاعتماد على كفاءات إماراتية وعربية من معلمين لمختلف المراحل ومشرفين وموجهين ورسامين ومصممي غرافيك من خلال ابتكار محتوى عربي تدريسي أصيل تحت إشراف لجنة محتوى مختصة تضم أكاديميين وخبراء لغويين وتربويين مختصين في طرق تدريس اللغة العربية في مختلف المراحل.

ومنذ تدشينها في أكتوبر 2018 وحتى اليوم، سجلت منصة «مدرسة» الإلكترونية أكثر من 65 مليون زيارة وما يزيد على 8 ملايين حصة تعليمية رقمية وأكثر من 2.5 مليون مشترك وبلغ معدل الفيديوهات التعليمية التي تتم مشاهدتها يوميا 13 ألفاً وتجاوز معدل الاشتراك اليومي في المنصة 6 آلاف مشترك في اليوم من مختلف أنحاء العالم.

وكانت منصة «مدرسة»، عقدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي أكثر من 35 ورشة للمعلمين في 26 مركز تدريب تابعة للوزارة في مختلف أنحاء الدولة استفاد منها 1356 معلماً وتربوياً؛ حيث تعرفوا إلى الجديد الذي تقدمه المنصة من مواد وآليات ميسرة للاستفادة من المحتوى التعليمي المتنوع الذي توفره باللغة العربية.



وسائل تعليمية تفاعلية تحفّز الطلبة



تسهم الوسائل التعليمية التفاعلية التي توفرها منصة «مدرسة» في تحفيز الطلبة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي والعالم على البحث عن الدروس التعليمية المفيدة والموثوقة علمياً والتي تتكامل مع المناهج الدراسية المعتمدة، كما تدعم منظومة التعلم عن بعد بالمحتوى العلمي الرصين وتحفز الفضول العلمي والمعرفي لدى الطلبة، إلى جانب دعم المعلمين وأولياء الأمور.

إلى ذلك توفر المنصة التعليمية الإلكترونية، قوائم مشاهدة تجمع الفيديوهات التعليمية ضمن مجموعات مترابطة تحاكي الاهتمامات الشخصية وأنماط المشاهدة للمشترك أو تعتمد وحدة الموضوع العلمي أو الفئة العمرية المناسبة لمستوى المواد التعليمية، الأمر الذي يسهل العملية التعليمية ويعزز الفائدة المرجوة. ولتحفيز الطلبة على البحث عن المعلومة والتنافس المعرفي تتيح المنصة لمشتركيها، فرصة خوض مسابقات علمية يومية أو المشاركة في مهمات علمية جماعية توظف محتوى المنصة في حل الألغاز والمسائل، وذلك عبر مفهوم «التلعيب في التعليم» بما يشكل دعماً للتعلم الذاتي وبما يتوافق مع ممارسات «التعلم عن بعد».