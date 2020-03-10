غني يؤدي اليمين رئيساً لأفغانستان و«تنصيب» منفصل لخصمه عبدالله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الاثنين، اليمين رئيساً لولاية ثانية، بالتزامن مع إجراء خصمه عبدالله عبدالله مراسم تنصيب موازية، ما يمكن أن يفاقم الأزمة في البلاد قبل محادثات سلام مع حركة طالبان.

ووصل غني الذي ارتدى الزي الأفغاني التقليدي، وعمامة بيضاء اللون، إلى القصر الرئاسي محاطاً بأنصاره، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة، ودبلوماسيين، وكبار المسؤولين الأجانب، بمن فيهم المبعوث الأمريكي للبلاد، زلماي خليل زاد. ودوى صوت انفجارين في موقع أداء اليمين، ما دعا بعض الحضور إلى الفرار، لكنهم عادوا إلى مقاعدهم بعد رفض غني مغادرة المنصة، حيث كان يلقي خطاباً وسط تصفيق حار. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وقال غني خلال مراسم تنصيبه، إنه سيصدر قراراً بشأن الإفراج عن سجناء طالبان، اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه يتوقع أن «طالبان ستخفض أعمال العنف بشكل ملحوظ في مقابل إطلاق سراح سجنائها». ولفت إلى أن فريق التفاوض الحكومي سوف يتم الانتهاء من تشكيله، اليوم الثلاثاء.

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من جهته، أقام عبدالله عبدالله المرشح الرئاسي، وخصم غني الذي ينازعه على نتيجة الانتخابات، مراسمه الخاصة، في الوقت نفسه، بما يشير إلى أن محادثات بين الجانبين توسط فيها خليل زاد للتوصل لتسوية للأزمة، باءت بالفشل.

على صعيد آخر، أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من أفغانستان، على النحو المطلوب بموجب الاتفاق مع حركة طالبان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وضعت خطط الانسحاب الأولي لقواتها من أفغانستان، لكنها رجحت ألا ينتهي العنف في البلاد، حتى بعد أن وقعت الولايات المتحدة، و«طالبان»، اتفاق سلام، حيث فوض وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في ال3 من مارس/ آذار، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، اتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون عشرة أيام.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها أن المجتمع الدولي لا يعترف ب«الإمارة الإسلامية» لأفغانستان، ولن يقبل، أو يدعم استعادتها. وبحسب بيان مشترك، للخارجية الأمريكية، والأمم المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، حول توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة مع طالبان، فقد اجتمع ممثلو هذه الدول والمنظمات في 1 مارس/ آذار الجاري، وأكدوا جميعاً «أن المجتمع الدولي لا يعترف بالإمارة الإسلامية لأفغانستان، ولن يقبل، أو يدعم استعادتها». (وكالات)