محمد العدوان: الفلسطينيون لم ولن يبيعوا أراضيهم لـ «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشاد الباحث الدكتور محمد عيسى العدوان، رئيس مركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية، بجهود دولة الإمارات في حفظ الوثائق التاريخية وصيانتها، وخص بالذكر رجل الأعمال جمعة الماجد، وأنه يحرص على حفظ الوثائق وصيانتها، أينما كانت. وتحدث العدوان، في أمسية نظمها مركز جمال بن حويرب للدراسات، أمس الأول الأحد، عن كتابه الجديد «التلفيق والتوثيق.. فلسطين وآخرون»، مؤكداً أنه سيطلقه من دبي قريباً.

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وأكد المحاضر خلال الجلسة التي حضرها المستشار الباحث والمؤرخ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأدارها المستشار الإعلامي حسين درويش، بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين والإعلاميين، أنه يسعى من خلال هذا الكتاب المكون من 815 صفحة، ويضم مئتي وثيقة، إلى تقديم معلومات موثقة للقارئ، تقود إلى الوعي، ومعرفة الحقيقة، وإلى إعادة تأهيل العقل العربي من خلال المعلومات الموثقة، ودحض الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تبثها وسائل الإعلام المغرضة، ويتداولها بعض العرب، من أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم للكيان «الإسرائيلي»، وأن الجيوش العربية هزمت في حرب ال 48، بسبب خيانة بعض القيادات العربية.

وقال العدوان «سعيت من خلال هذا الكتاب الذي استغرق مني أربع سنوات، زرت خلالها العديد من الدول، واطلعت على آلاف الوثائق، إلى توجيه رسالة إلى الشباب العربي، بضرورة اللجوء إلى الوثائق الصحيحة، قبل إطلاق أية أحكام، أو اتخاذ أية مواقف إزاء القضايا المصيرية والتاريخية، وأردت أن أطلعهم، بالوثائق، على حقيقة ما جرى، ويجري بشأن القضية الفلسطينية، منذ فجر التاريخ.

وفي ختام المحاضرة تقدم المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب بالشكر للعدوان على هذا الكتاب القيّم الذي تفتقده المكتبة العربية، وقال ينبغي النظر إلى القضية الفلسطينية من زواياها الأربع، وليس من زاوية واحدة، مؤكداً أن احتفاظ الكثير من الفلسطينيين بمفاتيح بيوتهم التي تركوها بسبب النكبة، ولعشرات السنين، يؤكد ما جاء في الكتاب، وخير رد على الأقوال المغرضة. وأكد ضرورة ترجمة الكتاب إلى اللغات الحية، ونشره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة الحقائق، ولكونه يرد بالوثائق على تخرّصات الحاقدين والمغرضين، الذين يبثون سمومهم في كل وقت، وحين، مدّعين أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم للكيان «الإسرائيلي».