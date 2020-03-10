شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينجح في إجراء 150 مصالحة في نزاعات ثأرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اجتماعها الدوري، أمس الاثنين، في مقر هيئة كبار العلماء، حيث ناقشت خطة العمل المستقبلي، وتشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والتضامن، والتنمية المحلية، بهدف مساعدة اللجنة في عملها، لتحقيق الاستقرار الأمني، وتسوية أكبر قدر ممكن من الخصومات الثأرية، في مختلف محافظات مصر.
واستعرضت اللجنة المصالحات التي حققتها، منذ إنشائها، حيث كشفت أن عدد هذه المصالحات، بحسب بيان للأزهر، أمس الاثنين، وصل إلى 150 مصالحة، بدأت بالمصالحة التاريخية بين قبيلتي الدابودية، والهلايل، عام 2014 بحضور فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، وصولاً إلى مصالحة عائلتي الروافعة، والجماملة، بمحافظة الأقصر، الأسبوع الماضي.
واتفق أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، على وضع عدد من القواعد التنظيمية لعمل اللجنة، وهي: عدم التدخل في أي خصومة بالتصالح، إلا بعد التنسيق مع المحافظة والأمن العام، لضمان نجاح جهود المصالحة، والاستعانة بنواب الشعب، والوجهاء، والعمد والمشايخ، في اللجان الفرعية، لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
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