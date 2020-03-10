شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الغرامة نصف مليون ريال لمن يخفي بياناته الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت-عمان- القاهرة:

”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 15 حالة، موضحةً أن 11 منها تعود لأشخاص قدموا للسعودية من الخارج، فيما خضع نحو نصف مليون شخص للفحص الطبي بمنافذ المملكة. وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة. وشدد المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، على أن الوزارة تتعامل «بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا»، مؤكداً أن «الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي الفيروس».

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت،الأحد، تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة بدءاً من، الاثنين، وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

كما أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول الجديدة (عمان، فرنسا، المانيا،تركيا،اسبانيا) للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار الحكومة ، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتاً للقادمين من عدة دول على المنافذ الجوية فقط. وهذه الدول هي: الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق.كما قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

اجمالاً اتخذت السلطات السعودية خلال 3 أيام، مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس والحد من انتشاره في المملكة. وهذه الاجراءات هي تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس «كورونا» فيها خطرا، وإيقاف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض «كورونا» عبر المنافذ الجمركية وتعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا .

و تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب ، وتعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات وحلقات تحفيظ القرآن في جميع الجوامع والمساجد. وتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب، وإيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتاً .وأعلنت هيئة الترفيه إغلاق منطقتي بوليفارد الرياض وونتر لاند كإجراء احترازي.

إلزام جميع المسافرين القادمين إلى المملكة بالإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون ريال لمن يحجب بياناته الصحية، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته. وأوضحت النيابة السعودية، الاثنين، إن الامر يشمل جميع المسافرين القادمين إلى المملكة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين .

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وكان«420 سعودياً» عادوا أخيراً من إيران حيث يتفشى الفيروس «ويتم التعامل معهم وفق الإجراءات الصحية اللازمة» كما أعلنت وزارة الصحة.

وفي الدوحة، أعلنت السلطات القطرية تعليق دخول القادمين بصفة مؤقتة من 14 دولة بدءاً من أمس الاثنين، ويشمل القرار بنجلادش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.وسجلت قطر 15 حالة إصابة بكورونا.

وسجلت الكويت إصابتين جديدتين ليصل الإجمالي إلى 64 إصابة. وقال بنك الكويت المركزي إنه سيدشن صندوقاً بقيمة عشرة ملايين دينار (32.79 مليون دولار) لدعم جهود الحكومة في مكافحة الفيروس.

وفي سلطة عمان، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن دار الأوبرا السلطانية ألغت «جميع الفعاليات والحفلات للفترة المتبقّية من شهري مارس وإبريل من الموسم الحالي بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا».

وفي العراق،أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة، وهي لمسن قادم من رحلة علاج في إيران. وأضاف أن السلطات المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة في المحافظة حتى يوم 22 من الشهر الحالي. كما قررت السلطات العراقية فرض حجر منزلي على قرية كاملة في محافظة ميسان توفي فيها مصاب بكورونا.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابراتخاذ قرار حكومي بوقف إجازات العمالة الوافدة والطلاب الأجانب في المملكة، وتعليق سفر الموظفين الأردنيين إلى الخارج إلاّ بموافقة مجلس الوزراء ومنع الرحلات المدرسية الخارجية.

وظهر النائب خليل عطية في أروقة البرلمان يتبع المصافحة ب«الكوع» مع زملائه في إشارة إلى أهمية توسيع نطاق اتخاذ سبل الوقاية.

وأعلنت الجزائر عن تخصيص ميزانية أولية بمبلغ 7. 3 مليار دينار جزائري(نحو 31 مليون دولار) من أجل منع انتشار فيروس كورونا في البلاد لاسيما مع ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 20 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اكتشاف سبع إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الاصابات من 48 الى 55 حالة.