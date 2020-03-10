«الصحة»: «العَزْل» لمن تأكدت إصابتهم و«الحَجْر» للمشتبه فيهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الفرق بين الحجر، والعزل، الصحيين، حيث تطبق السلطات هاتين الطريقتين للعناية بالمصابين، والمخالطين، وحماية الأصحاء. ويعدّ العزل، والحجر الصحي، من الممارسات الشائعة للصحة العامة المستخدمة للمساعدة في منع انتشار الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنه رغم التشابه بين العزل، والحجر، فإن هناك فرقاً بينهما، فالعزل هو إجراء لعزل المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى، عن الأصحاء، حتى يمكنهم بدء رحلة الشفاء، من دون أن يتسببوا بنقل العدوى للآخرين. أما الحجر، فهو إجراء يقيد حركة الذين خالطوا مصابين، للتأكد من عدم إصابتهم.

وأكدت الوزارة أن الذين أتموا مدة الحجر، أو العزل، لا يمثلون تهديداً صحياً للآخرين، بعد التأكد من خلوهم من المرض.

وأوضحت أن الحجر، والعزل الصحيين، من الإجراءات الفعالة التي تتخذ للحدّ من انتشار المرض، لكل أفراد المجتمع.

لافتة إلى أن اختيار مكان الحجر، أو العزل، قد يكون في المستشفى، أو في المنزل، أو في منشأة خاصة، ومسؤولو الرعاية الصحية، هم المنوط بهم اختيار المكان الأفضل لإقامة الذين يخضعون للحجر.

وأشارت إلى أن الحجر لا يعني العزلة التامة، لكنه تقييد حركة الأفراد بشكل طوعي، ويحصلون على كل ما يرغبون فيه من طعام، وأغراض شخصية، ويساعدهم أفراد العائلة والأصدقاء في إنجاز مهامهم اليومية، مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى. ويراقب الأطباء حالتهم الصحية. والجانب الإيجابي في هذا، أنهم سيحظون بالوقت الكافي للتأمل، والقراءة، وممارسة هواياتهم.