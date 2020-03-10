شهـاب بن طـارق وزيـراً للـدفـاع فـي سلطـنـة عـمـان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس الاثنين، 10 مراسيم أبرزها مرسوم بتعيين شقيقه شهاب بن طارق آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليصبح بذلك وزيراً للدفاع في السلطنة.

وقضت المراسيم بتعيين جمال بن حسن الموسوي أميناً عاماً للمتحف الوطني، والتصديق على اتفاقية التعاون بين سلطنة عمان والهند، كما قضت بانضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور، فضلاً عن تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.

وشهاب بن طارق من مواليد عام 1954، وهو أخ شقيق للسلطان الحالي هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ومستشاره الخاص منذ عام 2004 وحتى وفاته مطلع العام الجاري.

Advertisements

وقبل ذلك كان يشغل منصب قائد البحرية السلطانية العمانية في الفترة ما بين 1990 و2004، تاريخ تعيينه مستشاراً خاصاً لقابوس.

كما أنه شغل منصب رئيس مجلس البحث العلمي، ويرأس إدارة نادي السيب الرياضي منذ عام 1982.

وينظر إلى وزير الدفاع العماني الجديد (66 عاماً) على أنه «كاتم أسرار» السلطان الراحل، حيث عمل معه مستشاراً طوال فترة كبيرة، وهو بحكم وظيفته مطلع على دهاليز الحكم وملفات السياسة في السلطنة. وقد كلفه السلطان الراحل بكثير من المهمات نيابة عنه. (وكالات)