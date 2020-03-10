«المعاشات» تستحدث حصة إضافية للأسرة لا تخل بأنصبة المستحقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن أحد مظاهر التكافل في قانون المعاشات تتجلى في استحداث القانون حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «هيئة المعاشات» وحضرها من الوزارة وداد راشد القمزي مدير إدارة الموارد المالية، إضافة إلى مديري ورؤساء الأقسام في الوزارة، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين.

بدورها أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصها على نشر المعارف بين موظفي الوزارة عن كافة القوانين التي تتعلق بمسار حياتهم المهنية، مضيفة بأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تتولى هيئة المعاشات تطبيقه يعد من أحد أهم هذه القوانين، لذلك سعينا إلى استضافة ممثلين عن الهيئة لتوعية الموظفين عن القانون، حيث ساهمت الورشة في تغيير الكثير من المفاهيم لدى الموظفين عن القانون ودوره المهم في تأمين الحماية لكل الموظفين المشمولين به ضد مخاطر العمل المحتملة، كما تعرف الموظفون على الفوائد التي تعود عليهم نتيجة الاستمرار في العمل لفترات أطول وغيرها من الموضوعات التي نأمل أن تصب في مصلحتهم وتفيدهم في حياتهم المهنية أو الاجتماعية.

الحصة المستحدثة

وأوضح محمد صقر الحمادي خلال الورشة أن الحصة المستحدثة هي إحدى المنافع المكتسبة في قانون المعاشات والتي تخول الحق في الحصول على حصة من الهيئة لمن تتجدد بحقهم شروط الاستحقاق، حيث أكدت بنود القانون أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر، يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزانة الهيئة دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهو ما يوضح التكافلية التي يتمتع بها قانون المعاشات الاتحادي.

وأشار إلى أن الحصة المستحدثة تكون مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون.

الحالات الطبيعية

وبيّن حالات الاستحقاق في الحالات الطبيعية، مشيراً إلى أن البنت تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة بتاريخ الوفاة، أو أن تكون غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو معاش آخر، وعلى الأخت إذا توفرت نفس الأسباب مع إثبات اعتمادها في معيشتها على المتوفى حال حياته، مع انطباق حالات انقطاع نصيب البنت وعودتها في المعاش عليها.

وقال: تنطبق شروط الاستحقاق على الابن إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه سن (21) إذا كان طالباً وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً.

Advertisements

معاش الابن المتوفى

وأوضح أن شروط استحقاق الأب لنصيب في معاش الابن المتوفى هو أن يكون معتمداً في معيشته على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم لنصيب في معاش الابن المتوفى إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة. وقال: يستحق للأرملة حصة في معاش زوجها حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً آخر، وينقطع نصيبها من المعاش بصورة نهائية إذا تزوجت، ولا يرد إليها إذا طلقت.

الزوجة المتوفاة

ولفت إلى أن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته المتوفاة بشرط أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب وأن لا يكون له راتب أو معاش آخر من أية جهة بالدولة، ويثبت العجز ذلك بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز. وأشار إلى أنه في حال وفاة الزوجة واستحقاقها معاشاً تقاعدياً يوزع المعاش لأولادها مثلها في ذلك مثل الرجل تماماً، حيث يستحق الولد حصة في معاش والدته في حال كان عمره أقل من 21 عاماً بتاريخ الوفاة، كما تستحق البنت حصة من معاش أمها ما دامت غير متزوجة (مطلقة - أرملة - عزباء) وتوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد صرف حصتها إذا طُلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل.

الابن المتوفى

وقال: بالنسبة للأب فهو يستحق نصيباً من معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة.

وبيّن أنه في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

وأضاف: بالنسبة للأخوة والأخوات فهم يستحقون نصيباً في معاش أخيهم المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته، ويكون الاستحقاق مرتبطاً بالشروط الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات التي ذكرت سابقاً.

وأوضح أن التكافلية في القانون تمتد لتشمل أحياناً أبناء الابن وبناته حيث أوضح القانون أنه إذا توفي أبوهم في حال حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان أبوهم توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.