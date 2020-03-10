الجيش السوري يعثر على مقر زعيم «جبهة النصرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت قوات الجيش السوري على مقر متزعم تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابية «أبو محمد الجولاني»، في منطقة عنجارة بريف حلب الغربي، فيما يصل اليوم الثلاثاء وفد روسي إلى أنقرة للبحث في تفاصيل الاتفاق الموقع بين الجانبين حول إدلب مؤخراً.

ووثقت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، مقر الجولاني المحصن تحت الأرض، ويضم غرفاً وأنفاقاً وخرائط عمليات التنظيم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، «تحييد» 13 عنصراً من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، بذريعة أنهم خططوا لشن عملية ضد العسكريين الأتراك في شمالي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان: «نتيجة لعملية عسكرية ناجحة، تم تحييد 13 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب)، استعدوا لشن هجوم على عناصر قوات عملية درع الفرات من منطقة تل رفعت». وتسيطر تركيا منذ عام 2016 على أراض واسعة شمال سوريا جراء 4 عمليات عسكرية، حملت تسميات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع الربيع»، نفذتها في المنطقة ضد من تصفهم بالإرهابيين، في إشارة إلى عناصر تنظيمي «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها ذراعاً ل«حزب العمال الكردستاني».

على صعيد متصل، ذكرت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن وفداً عسكرياً روسياً سيجري محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة اليوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه البلدان الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار بمنطقة إدلب في شمال غربي سوريا. ويهدف الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في موسكو في الخامس من مارس/آذار، إلى احتواء الصراع الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص خلال ثلاثة أشهر وفجر مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا. وبموجب الاتفاق، وافق الطرفان على إنشاء ممر آمن قرب طريق إم-4 السريع، الذي يمر من شرق إدلب لغربها. وقالا إنهما سيتفقان على تفاصيل الممر خلال سبعة أيام. ومن المقرر أن تبدأ دوريات مشتركة للقوات التركية والروسية هناك في 15 مارس/ آذار. ويمتد الممر لستة كيلومترات إلى الشمال ومثلها إلى الجنوب من طريق إم-4. ومع هذا، لم يتضح ما الذي سيحدث لجيب قوات المعارضة الذي سينشأ إلى الجنوب من الطريق السريع. (وكالات)