سفيرات الدولة: دعم «أم الإمارات» ارتقى بمكانة المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها لا تدخر جهداً في سبيل تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن.

أشارت إلى أن عدد الإماراتيات العاملات في الوزارة، والبعثات التمثيلية «587»، بما في ذلك الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى «275»، وبنسبة تصل إلى 50% من الموظفين. فيما تستحوذ النساء على أكثر من 30% من التمثيل الدبلوماسي، و65% من خريجي أكاديمية الإمارات للدبلوماسية.

وتبوأت الإماراتية مكانة مميزة في العمل الدبلوماسي لتشكل إضافة حقيقية، وتسهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة، وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية.

وخطت الوزارة خطوة مميزة في تعيينها ثماني سيدات سفيرات ودبلوماسيات لتمثيل الدولة ووجهها الحضاري المشرق في المحافل الدولية، منها بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وبعثات هولندا، والبرازيل، وألمانيا، والدنمارك وفنلندا. وافتتحت الدولة عام 2016 المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو الأول في المنطقة. وأعلنت كذلك عام 2019، عن دعمها الهيئة ب 15 مليون دولار.

وأكد عدد من سفيرات الدولة، أن لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» الدور الرئيسي، فيما حظيت به الإماراتية من الدعم والتوجيه، والارتقاء بمكانتها.

وقالت حنان العليلي، السفيرة لدى لاتفيا: يشرفني تمثيل الإمارات والإماراتية التي استطاعت تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة، بفضل نهج القيادة الرشيدة وانطلاقاً من رؤيتها الثاقبة. مضيفة أن الإماراتية ستستمر في مواصلة دورها الريادي والمضي بثقة وعزيمة لدعم مسيرة الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة.

وقالت فاطمة المزروعي، السفيرة لدى الدنمارك: تجربتي أول سفيرة في مملكة الدنمارك، كانت ملأى بالتحديات، ولكنني اتبعت نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الإصرار والصمود ووضوح الرؤية لتأسيس صورة مشرفة عن بلادي.

وأشارت الدكتورة حصة العتيبة، السفيرة لدى هولندا إلى أن ما وصلت إليه الإماراتية، بدعم قيادتنا الرشيدة والرؤية الثاقبة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد، والمساندة المستمرة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك.