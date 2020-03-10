شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحـاد الأوروبـي يعلـن تدابيـر جديـدة لاحتـواء «كـورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عن إجراءات جديدة؛ منها: الحد من الاجتماعات والزيارات؛ لاحتواء انتشار فيروس «كورونا»، فيما عمت الإصابات بفيروس «كورونا» كل دول الاتحاد الأوروبي مع وصوله إلى قبرص؛ حيث أصيب شخصان، وأعلنت ألمانيا عن أول حالتي وفاة. كما أعلنت ألبانيا عن أول حالتي إصابة بفيروس «كورونا»، وهما لأب وابنه عائدين من إيطاليا.

وذكر المجلس الأوروبي، في بيان، أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الوقائية الجديدة، التي تحد من عدد جلسات المجلس وهيئاته التحضيرية وفرق العمل وحجم الوفود المشاركة في الاجتماعات وتعليق جميع مجموعات الزوار والتدريب غير الضرورية.

وأعلنت ألمانيا عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 1112 إصابة، ما يعني اكتشاف 210 إصابات جديدة في غضون أقل من يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 112 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن وفاة شخص ثالث؛ بعد إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 273 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1126 إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 19 حالة. وحظرت فرنسا التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص . وقالت مصادر صحية إسبانية: إن رضيعة في شهرها الخامس أصيبت بعدوى «كورونا» فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 674 شخصاً.

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وأعلنت كوريا الجنوبية عن ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 7400 حالة وسط تراجع في وتيرة انتشار الفيروس منذ 26 فبراير الماضي.،وارتفعت حصيلة الوفيات الى 51 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ارتفاع الوفيات بالفيروس إلى 8 حالات، إلى جانب تسجيل 16 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 496 حالة، إضافة إلى 696 حالة كانت على متن سفينة سياحية بميناء (يوكوهاما) الياباني.

وتوفي النائب السابق في البرلمان الإيراني الاصلاحي محمد رضا شمني؛ إثر إصابته بفيروس «كورونا»،وهو نائب لأربع دورات متتالية بين عامي 1984 و2000.

وقال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي: إنه تم الإفراج مؤقتاً عن نحو 70 ألف سجين؛ لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» في السجون.وسجلت إيران 595 إصابة، و43 وفاة خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 7161 اصابة و237 حالة.

وأعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع حالات الوفاة؛ بسبب الإصابة ب«كورونا» إلى 22 حالة، فيما تم تأكيد أول ثلاث حالات إصابة بولاية ايوا، وأعلنت ولاية أوريغون ، حالة الطوارئ بعد تسجيل 14 إصابة جديدة .وهناك أكثر من 475 حالة إصابة مؤكدة في 32 ولاية امريكية.

وقال الجمهوريان الأمريكيان السيناتور تيد كروز والنائب بول جوسار إنهما سيعزلان نفسيهما صحياً؛ بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات فيما بعد إصابته بفيروس «كورونا» خلال تجمع للمحافظين.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع «تويتر»أمس الاثنين «لدينا خطة منسقة تماماً في البيت الأبيض للهجوم على الفيروس.. انتقلنا مبكراً لإغلاق الحدود إلى مناطق معينة.»