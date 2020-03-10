«النقل المتكامل»: تشغيل محطات رقابة المركبات الثقيلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيتم اعتباراً من تاريخ 14 مارس/آذار الجاري، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، تشغيل محطات رقابة المركبات الثقيلة الواقعة في منطقة مصفح- طريق الشاحنات E30، ومنطقة خطم الشكلة- مدينة العين طريق الشاحنات E40؛ حيث سيتم من خلال هذه المحطات مراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والتأكد من مدى مطابقة أوزانها وحمولتها للحدود والمواصفات المعمول بها، فضلاً عن تقييم الحالة الفنية لتلك المركبات.
ويأتي تشغيل محطتي رقابة المركبات الثقيلة، ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للسلامة المرورية، الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وضمن رؤية مركز النقل المتكامل لإرساء بنية تحتية آمنة ومتطورة لقطاع الطرق وضمان استدامتها.
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