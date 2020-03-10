فصائل موالية لأنقرة تبيع منازل الأكراد في عفرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر المرصد السوري أن الفصائل الموالية لتركيا ضمن ما يسمى «الجيش الوطني» تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين من أبناء منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بعد تهجيرهم من منازلهم، وفق ما ذكر موقع «العربية نت».

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية إلى منح الضوء الأخضر لتلك الفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية. وأكدت مصادر للمرصد أن هذه الفصائل تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، وتتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين. وأضافت المصادر: «الفصائل الموالية لتركيا ضمن (الجيش الوطني) في مدينة عفرين تعيث فساداً في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحال التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملكا خاصا لها». وتابعت المصادر أن الوضع في عفرين يبدو وكأن القوات التركية منحت تلك الفصائل الحرية فيها للتصرف، كما يشاؤون، وأضافت أنه يتم ترهيب الأكراد من قبل تلك الفصائل في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين. «ويخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصاً في المساء، خوفاً من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة».