موظفات هيئة الشارقة للآثار يحتفلن بيوم المرأة العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



احتفلت هيئة الشارقة للآثار وموظفاتها بيوم المرأة العالمي، والذي يصادف 8 مارس من كُل عام، تحت شعار «أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة»، من خلال تنظيم فعالية خاصة، بمشاركة عدد كبير من الكوادر النسائية العاملة في الهيئة، وفريق القيادة العليا فيها، في أجواء احتفالية عبّرت عن الفخر والاعتزاز بإنجازات المرأة ونجاحاتها في جميع المجالات والقطاعات.

وتضمن الحفل الذي أقيم في مبنى الهيئة، ورشة عمل بعنوان «مدخني أصالتي»، والتي قدمتها خولة اليحيائي، ضابط علاقات عامة في هيئة الشارقة للآثار، حول تاريخ المداخن، لتأكيد أهمية المحافظة على التراث الثقافي الأثري للإمارة، وإبراز جانب من جهود المرأة في هذا التراث.

وقالت أسماء السويدي، مدير الاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع بالهيئة: «نعبّر في هذا اليوم عن فخرنا واعتزازنا بما حققته المرأة من نجاحات أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان تقدمها في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، حيث جاءت مشاركتنا في هذه الاحتفالية تقديراً للإنجازات التي حققتها موظفات الهيئة بشكل خاص، والمرأة عموماً في جميع القطاعات والمجالات».