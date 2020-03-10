شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج" الرياضي يرصد رحلة أروابارينا بالأرقام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أصبح الأرجنتيني رودولفو أروبارينا مدرب شباب الأهلي السابق، ثامن المدربين المقالين في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعدما صدر قرار الاستغناء عن خدماته، السبت الماضي عقب يوم واحد من سقوط الفرسان في فخ التعادل «الخاسر» أمام النصر 2-2 في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

وانضم شباب الأهلي إلى قائمة الأندية التي تخلت عن مدربيها، وهي العين والجزيرة والوحدة والنصر واتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان.

يأتي قرار الاستغناء عن رودولفو الذي نال مع الفرسان لقبي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، حين تولى قيادة الفريق بدلاً من التشيلي سييرا، بعد تراجع نتائج الفريق «الأحمر والأخضر» في الجولات الأخيرة من عمر مسابقة دوري الخليج العربي منذ بداية مرحلة الإياب، حيث تعادل سلباً مع الفجيرة، وخسر على أرضه أمام الجزيرة، وتعادل مع النصر.

وتتزامن النتائج السلبية في الدوري، وتراجع النتائج، لتسهم في تقلص الفارق مع العين الوصيف إلى 3 نقاط فقط، قبل 8 جولات من صافرة النهاية.

ولم تكن نتائج الفرسان هذا الموسم، بمستوى الطموحات، بعدما عانى سوء النتائج والابتعاد عن منصات التتويج مع المدرب الأرجنتيني الذي خسر كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة، ونهائي كأس الخليج العربي أمام النصر، في حين ودع مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي كان يحمل لقبها بالخسارة أمام بني ياس في الدور ربع النهائي، كما مني بهزيمتين في دوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي، لتتقلص آماله في المنافسة على انتزاع بطاقة الترشح، قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

أرقام وإحصاءات

بات المدرب الذي أشرف على قيادة الوصل لمدة موسمين، وخسر مع الفريق الأصفر نهائي كأسي الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة والعين، قبل أن يتولى قيادة شباب الأهلي الموسم الماضي، «ضحية» جديدة في المسابقات المحلية، رغم الأرقام التي تزخر بها نتائج المدرب سواء مع «الفهود» أو مع «الفرسان».

وتولى رودولفو قيادة شباب الأهلي في دوري الخليج العربي خلال الموسمين الماضي والحالي في 39 مباراة، حقق خلالها الفوز في 27 مباراة، مقابل التعادل في 6 والخسارة 6 مرات أيضاً.

أما على مستوى كل البطولات مع «الفرسان» فقد لعب الفريق تحت قيادته 63 مباراة، فاز في 38 منها، مقابل التعادل في 13 (فاز 3 بركلات الترجيح/ وخسر واحدة)، والخسارة في 12 مباراة.

أما على مستوى مسيرته مع الوصل وشباب الأهلي في دوري الخليج العربي، فقد لعب الفريقان تحت قيادته 87 مباراة، فاز في 56 لقاء، وتعادل 17 مرة، مقابل الخسارة في 14 مباراة.

أما على مستوى كل البطولات مع الفريقين، فقد أشرف المدرب «المقال» على قيادة الفريقين في 140 مباراة، فاز في 80 منها، وتعادل في 26 (فاز 4 بركلات الترجيح/ خسر واحدة)، بينما مني بالخسارة في 34 مباراة.

المشوار مع شباب الأهلي:

الدوري:

لعب: 39 مباراة, فاز: 27, تعادل: 6, خسر: 6, سجل: 82, عليه: 37

شباك نظيفة: 16 (6 الموسم الماضي/ 10 الموسم الحالي) .

في كل البطولات:

لعب: 63, فاز: 38, تعادل: 13 (فاز 3 بركلات الترجيح/ وخسر واحدة), خسر: 12, سجل: 124, سجل عليه: 59.

أرقام المدرب مع الوصل وشباب الأهلي:

الدوري:

لعب: 87، فاز: 56، تعادل: 17، خسر: 14، سجل: 179، عليه: 89.

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كأس صاحب السمو رئيس الدولة:

لعب: 12، فاز: 8، تعادل: 1، خسر: 3، سجل: 27، سجل عليه: 16.

ملاحظة: فاز مباراتين بركلات الترجيح

أحرز لقب «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» مرة واحدة مع شباب الأهلي موسم 2018-2019 على حساب الظفرة 2-1

في كل البطولات:

لعب: 140، فاز: 80، تعادل: 26 (فاز 4 بركلات الترجيح/خسر واحدة)، خسر: 34، سجل: 264، سجل عليه: 155.

قائمة المدربين المقالين في موسم 2019-2020

الجولة الثانية:

اتحاد كلباء: الإيطالي فيفياني (صفر نقاط من أصل 6)

النصر: البرازيلي زاناردي (نقطة من أصل 6)

الجولة الثالثة:

الوحدة: الهولندي موريس شتاين (3 نقاط من أصل 9)

الجزيرة: الهولندي ستريبل (4 نقاط من أصل 9)

الجولة الرابعة:

خورفكان: البرازيلي كوميلي (نقطة واحدة من أصل 12)

الجولة العاشرة:

العين: الكرواتي إيفان ليكو (18 نقطة من أصل 30)

الجولة 16:

الفجيرة: الجزائري مجيد بوقرة (12 نقطة من أصل 48)

الجولة 18:

شباب الأهلي: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا (40 من أصل 54)