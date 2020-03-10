جيفري يبحث الثلاثاء ملف إدلب في بروكسل

واشنطن/ الخليج 365

يبحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الثلاثاء، في بروكسل، ملف إدلب السورية ومخاوف تركيا الأمنية، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين، إن "جيفري سيتوجه إلى بروكسل ليبحث الثلاثاء مع الحلفاء في الناتو الوضع بإدلب، وتأثيراته على أعضاء الحلف، والمخاوف الأمنية لتركيا".

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي سيلتقي أيضا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لبحث ملف إدلب والأوضاع الإنسانية القاسية في سوريا، والحلول الممكنة.

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والخميس، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

ورغم ذلك، خرقت قوات النظام السوري الاتفاق في المحافظة، 15 مرة كان أولها بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس-الجمعة.



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