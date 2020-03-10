النجف.. ثالث محافظة عراقية تغلق حدودها بسبب "كورونا"

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت الإدارة المحلية في محافظة النجف جنوبي العراق، الإثنين، إغلاق كافة منافذ المحافظة لمدة أسبوع بدءاً من الأربعاء، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر النجف ثالث محافظة عراقية تتخذ هذا القرار بعد إجراء مماثل اتخذته نينوى (شمال) الأحد، وكربلاء (جنوب) الأربعاء.

وقال بيان صادر عن الإدارة المحلية للنجف، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظ لؤي الياسري، أمر بغلق كافة منافذ المحافظة بدءاً من الأربعاء ولمدة سبعة أيام".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من حظر الدخول أبناء المحافظة والمركبات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للمعيشة".

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وشدد على أن هذا الإجراء يأتي "حفاظاً على أرواح المواطنين من مرض كورونا".

وتضم النجف أضرحة دينية مقدسة لدى الشيعة، يتوافد عليها سنوياً ملايين الزوار من داخل البلاد وخارجها.

ويأتي هذا الإجراء مع تسجيل البلاد ارتفاعاً يومياً بعدد الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/شباط الماضي، حتى وصل لغاية الآن إلى 72 إصابة في عموم العراق، بينها 7 وفيات، و7 حالات تعافي، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.