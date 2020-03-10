مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59

القاهرة / الخليج 365

أعلنت الصحة المصرية، الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 59.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا وصل إلى 59، بينهم 21 حالة تم تعافيها.

وقالت إن "الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، اليوم، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا".

وأشارت إلى أن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لكورونا، اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل.

وأوضحت أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تمامًا ولا يزالون موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وفي سياق تدابير مصر لمواجهة كورونا، قررت السلطات الأمنية بناء على توجيهات وزارة الصحة تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وفق بيان أمني.

ويأتي القرار بعد توجيه الحكومة المصرية، الإثنين، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين، لحين إشعار آخر، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وكان الظهور الأول للفيروس بالبلاد في 14 فبراير/ شباط الماضي، بينما أعلنت وزارة الصحة، الأحد تسجيل أول حالة وفاة لألماني دخل إلى مصر قبل نحو أسبوع جراء كورونا.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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