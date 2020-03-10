بعد محاولة اغتيال حمدوك.. السودان: إجراءات عاجلة لتأمين المسؤولين

عادل عبد الرحيم/الخليج 365

جاء ذلك في بيان لمجلس الدفاع والأمن بالسودان، عقب اجتماع طارئ

- المجلس شدد على ضرورة إجراء مراجعة عاجلة لكافة التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعين

قرر مجلس الدفاع والأمن بالسودان، الإثنين، اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز وتأمين قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس (أعلى هيئة أمنية بالبلاد)، عقب اجتماعه الطارىء، على خلفية تعرض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال، صباح الإثنين.

وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة إجراء "مراجعة عاجلة لكافة التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعين".

وأكد المجلس على اتخاذ "إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين، ووضع الخطط الكفيلة بضمان وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية" (دون تفصيل)، مشيرا إلى "اصطفاف مؤسسات الدولة في مواجهة مثل هذه العمليات".

وقال إن عملية استهداف حمدوك، "إجرامية (..) تستهدف استقرار السودان وسلامته وتسعى لإجهاض إرادة الشعب، ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية".

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وأشار إلى سعيه لـ"تحديد المسؤوليات الأمنية في الحادثة والتحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء (لم يسمهم) بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة".

وتعرض حمدوك لمحاولة اغتيال، صباح الإثنين، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، وسط إدانات محلية ودولية واسعة.

وتولى حمدوك المسؤولية مع بداية الفترة الانتقالية بالسودان، التي بدأت في أغسطس/ آب 2019، وهي فترة جاءت بعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير، وتستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

ويرأٍس عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة) مجلس الدفاع والأمن، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

وقال مسؤول أمني رفيع للأناضول، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وأن السلطات باشرت التحقيقات الأولية في الحادث، قبل أن يؤكد مصدر ثان أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أجنبيين (لم يكشف جنسيتهما) في إطار التحقيقات"، دون تفاصيل أكثر.

فيما أكد رئيس الوزراء السوداني، أنه بصحة جيدة وأن محاولة اغتياله لن توقف مسيرة التغيير في البلاد، بحسب تدوينة عبر "فيسبوك".

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