مليشيات حفتر تستهدف مدرستين جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت سلطات محلية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، استهداف مدرستين خاليتين بقذيفتين من جانب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت بلدية أبوسليم في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن "مدرستي الفداء والسيدة عائشة التابعتين للبلدية تعرضتا لسقوط قذيفتين من قبل مليشيات حفتر".
وأكدت أنه لا توجد إصابات بشرية كون المدرستين خاليتين.
وتشن ميليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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