إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية أمس الاثنين: إن وزير الثقافة فرانك ريستر أُصيب بفيروس كورونا، وإن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا “في حالة طيبة”، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن “ريستر”، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتُشف أنه خالط أشخاصًا مصابين أثناء وجوده هناك؛ الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية، أثبتت إصابته بالفيروس. مشيرًا إلى أن “ريستر” لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أيام عدة.