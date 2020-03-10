وزير الصحة يكرم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

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صحيفة الخليج الالكترونية
كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة , مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز لحصوله على التميز بتطبيق معايير الجودة الخاصة بأقسام التأهيل الطبي.
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