وزير الصحة يكرم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

صحيفة الخليج الالكترونية كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة , مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز لحصوله على التميز بتطبيق معايير الجودة الخاصة بأقسام التأهيل الطبي.

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