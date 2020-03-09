للقادمين إلى السعودية.. غرامة ضخمة لمن يحجب بياناته الصحية

ويشمل القرار كل القادمين إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقالت النيابة السعودية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنه على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة".
وتابعت" على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة (...)".
نصف مليون ريال
وأكدت أن كل من يخالف التعليمات سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته.
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وكانت السعودية اتخذت سلسلة تدابير وقائية خلال الفترة الماضية من أجل منع انتشار فيروس كورونا، مثل تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر
كما قد قررت تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)، فضلا عن تعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول
وقالت وزارة الصحة السعودية في في وقت سابق، الاثنين، إنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل مجمل حالات الإصابة المسجلة في المملكة إلى 15 حالة.
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