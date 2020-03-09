شرطة النجف فى العراق تقرر إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين أن السلطات أمرت بإغلاق محافظة النجف حيث توجد عدة مدن مقدسة لدى الشيعة، أمام غير المقيمين بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوع لمنع انتشار فيروس كورونا.

والنجف مقصد أساسي للزوار الشيعة.

أعلنت وزارة الصحة باقلیم كردستان العراق، خبرا عاجلا، اليوم الاثنين، بتعليق الدارسة لمدة أسبوعين بسبب كورونا بإقليم كردستان العراق.

كما أعلنت وزارة الصحة بإقلیم كردستان العراق، عن تسجیل إصابة جدیدة بفیروس كورونا بمحافظة أربیل وهى الثانیة بالمحافظة فى غضون یومین. وذكرت الوزارة أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 49 عاما وهى عائدة من إیران وتسكن محافظة آربیل وبذلك یرتفع عدد المصابین في الاقلیم إلى 10 حالات بينها حالة وفاة.

وحسب وكالة أنباء الكويت، تم إخراج 1353 شخصا من الحجر الصحي خلال الأیام الثلاثة الماضیة فیما لا یزال 1609 أشخاص تحت الحجر. وتابعت "خلال الساعات الـ24 الماضیة تم أخذ 71 عینة توزعت بین أربیل 37 والسلیمانیة (34."(

وكانت وزارة الصحة العراقیة أعلنت فى وقت سابق أن حصیلة المصابین بفیروس كورونا في البلاد 54 حالة بينها أربع وفیات مع تماثل حالتین للشفاء.

وكانت أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشرمن الشهر الحالي وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقى عمر الوائلى أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعنى توقف التبادل التجارى بشكل مؤقت، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين فى إيران بالعودة إلى بلدهم فى موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.