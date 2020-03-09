شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق النشاط الرياضى لكرة القدم بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، أن الكويت علقت النشاط الرياضي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا. وكان مجلس الوزراء بدولة الكويت قرر إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات المؤقتة للأفراح ابتداءً من اليوم، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، عن اجتماع لمكتب المجلس، غداً الثلاثاء، لمتابعة جهود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد، والرد على الأسئلة والاستفسارات المثارة والتي يرغب الأعضاء فى طرحها.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين: "كما ذكرت في تصريح سابق لدى إلغاء الجلسة الخاصة المتعلقة بكورونا، بأنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع لمكتب المجلس فسيكون هناك اجتماع في مكتبي غداً بحضور رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين ومن يرغب من الأعضاء في الحضور".

وأضاف: "نحن ملتزمون قدر المستطاع بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما ندعم ونساند الإخوة والأخوات المعنيين في الحكومة، ونشكر الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في مختلف الجهات والمتطوعين على دورهم المقدر".