طرابلس.. عشاق الدراجات النارية يشجعون على التبرع بالدم

طرابلس/ الخليج 365

أطلق عشاق الدراجات النارية في العاصمة الليبية طرابلس، حملة للتوعية بأهمية التبرع بالدم.

وقال زياد بوغولة، أحد القائمين على الحملة، للأناضول، إنهم أطلقوا هذه الخطوة بالتعاون مع بنك الدم الوطني.

ولفت إلى أن هذه الحملة جاءت بعدما علموا من المسؤولين بتراجع الاحتياطات من الدم.

وأكد بوغولة أنهم يسعون لنشر ثقافة التبرع بالدم لدى مختلف شرائح المجتمع الليبي.

وأضاف قائلا: "أفضل تبرع هو التبرع بالدم".

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أما نادر فارس، فلفت إلى أنهم كعشاق للدراجات النارية ينظمون أنشطة إنسانية واجتماعية.

وأشار إلى أن رابطتهم التي تحمل اسم (VIP Bikers Libya) نظمت برنامج إفطار رمضاني، العام الماضي، واليوم ينظمون حملة لتشجيع التبرع بالدم.

وأضاف فارس أنهم بصفتهم عشاق الدراجات النارية يسعون لأن يكونوا قدوة في المجتمع، حيث يعتزمون تنظيم أنشطة لصالح الأيتام والمسنين خلال الأسابيع المقبلة.

وعقب تبرعهم بالدم أمام ميناء طرابلس، قام أعضاء المجموعة بجولة في أرجاء العاصمة على متن دراجاتهم النارية.



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